Todos os caminhos levam à rodovia que dá acesso às badaladas praias do Litoral Norte baiano

Entre 23 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro deste ano, cerca de 418 mil veículos circularam na Linha Verde, administrada pela CLN - Foto: CLN / Divulgação

As praias do litoral Norte baiano estão entre os principais destinos de verão para baianos e turistas de todas as partes do Brasil e do mundo, e o caminho para chegar às praias paradisíacas é um só: pegar estrada pela Linha Verde.

Com uma paisagem diferenciada, que passeia entre o verde da Mata Atlântica, uma grande diversidade de biomas e o azul do mar, a rodovia BA-099 é a ligação direta com os municípios que fazem parte da Costa dos Coqueiros, interligando Lauro de Freitas, toda a Região Metropolitana de Salvador e a divisa com o estado de Sergipe, além de ser rota essencial de conexão com as demais regiões nacionais.

Somente entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, cerca de 418 mil de veículos circularam pela rodovia administrada pela Concessionária Litoral Norte (CLN), do Grupo Monte Rodovias. O trecho, com extensão 217 Km, projeta receber cerca de 2,4 milhões de veículos no período de alta estação, entre janeiro e março de 2025.

Para garantir segurança e fluidez no tráfego na alta temporada, a Litoral Norte opera com um esquema especial na rodovia. Da ponte do Rio Joanes (Km 7,7), em Camaçari, até a altura da Praia do Forte, em Mata de São João (Km 54), equipes treinadas prestam atendimento médico-hospitalar, 24h por dia e todos os dias da semana. Os motoristas também podem acionar, a qualquer momento, importantes serviços gratuitos, como guinchos para reboque de veículos e carro-pipa.

Na praça de pedágio, as pistas de cobrança automática, equipadas com sensores para TAGs, otimizam a viagem e garantem um tempinho a mais no destino final. Outra opção é utilizar o cartão de débito e o pagamento por aproximação para uma viagem mais ágil.

Nessa época do ano, o atendimento nas praças ganha suporte extra com ‘papas filas’, que deixam a passagem mais rápida e segura. Todo o percurso da BA-099 é monitorado pelo Centro de Controle Operacional da Litoral Norte, que atua com sistemas de última geração para a gestão do fluxo e dos atendimentos na rodovia, garantindo maior fluidez e segurança para todos.

Dicas de segurança

Algumas dicas são valiosas e devem ser observadas antes de pegar a estrada para aproveitar ao máximo as belezas da Linha Verde e suas mais de 20 praias. Os motoristas precisam ter uma atenção especial para que o passeio seja seguro e tranquilo.

Uma das primeiras sugestões é a realização de uma revisão prévia no veículo. Durante o trajeto, ter bastante atenção às sinalizações, aos limites de velocidade e muito cuidado com ultrapassagens em locais proibidos.

É fundamental lembrar sempre que bebida alcoólica e direção não combinam. Por fim, vale salvar na agenda de contatos os números das centrais de atendimento da Litoral Norte para qualquer ocorrência: 0800 071 3233 (Litoral Norte) até o km 54 - no acesso à Praia do Forte.