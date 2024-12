Negociações climáticas da ONU não servem mais para o propósito, dizem especialistas

- Foto: Divulgação

Os governos estão atualmente tentando elaborar um novo acordo climático financeiro global na Cop29. Antigos altos funcionários da ONU escreveram uma carta aberta apelando a uma revisão completa das negociações climáticas da COP, afirmando que o processo “não é mais adequado ao propósito” de lidar com uma crise climática que se intensifica rapidamente .

A carta, assinada por personalidades como o ex-secretário-geral da ONU Ban Ki-moon, a ex-chefe do clima da ONU Christiana Figueres e a ex-presidente da Irlanda Mary Robinson, marca a crescente frustração com o processo climático da ONU à medida que a primeira semana de negociações da Cop29 chega ao fim em Baku , Azerbaijão.

A carta afirma que, embora a estrutura da Cop tenha alcançado marcos diplomáticos importantes – como o Acordo de Paris e as promessas de eliminação gradual dos combustíveis fósseis – ela não é mais “adequada para o propósito” de enfrentar a urgência da crise climática.

“Sua estrutura atual simplesmente não pode proporcionar a mudança em velocidade e escalas exponenciais, o que é essencial para garantir um pouso climático seguro para a humanidade”, afirma a carta.

Os signatários pediram “reforma para todos os estados que são partes da convenção”, acrescentando que deveria haver mais foco na implementação, em vez de negociação, e na melhoria da responsabilização. “A ciência nos diz que as emissões globais de gases de efeito estufa devem ser reduzidas em 7,5 por cento anualmente para termos alguma chance de permanecer dentro do limite de 1,5 °C”, diz a carta.

A carta também pede “critérios de elegibilidade rigorosos para excluir países que não apoiam a eliminação/transição gradual da energia fóssil”. “Os países anfitriões devem demonstrar seu alto nível de ambição para manter os objetivos do Acordo de Paris.”

Os apelos ocorreram depois que o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, descreveu o petróleo e o gás como um “presente de Deus”.

As autoridades também expressaram preocupações sobre a presença de executivos do setor de combustíveis fósseis nas cúpulas climáticas. “Apesar das novas regras de divulgação da Convenção sobre o Clima, um número recorde de 2.456 lobistas de combustíveis fósseis tiveram acesso à Convenção 28, quase quatro vezes mais do que na Convenção 27”, afirma a carta.

Na sexta-feira, uma análise da coalizão Kick Big Polluters Out (KBPO) revelou que pelo menos 1.773 pessoas ligadas ao setor de carvão, petróleo e gás tiveram acesso à cúpula da Cop29. Esse número ofusca a delegação de quase todos os países presentes em Baku. Os 10 países mais vulneráveis têm uma delegação combinada de pouco mais de 1.000 pessoas. A maioria desses delegados teve acesso à Cop29 como parte de associações comerciais, principalmente dos países do norte global.