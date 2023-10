Ofertas de emprego que mencionam "ChatGPT" aumentaram 21 vezes no ano

As competências necessárias para a maioria dos empregos já mudaram 25% desde 2015 e, segundo projeções, em 2030 deverão disparar para 65%, por causa de novas tecnologias como a inteligência artificial (IA). Apenas este ano, as ofertas de emprego no mundo, publicadas em língua inglesa, que mencionam "ChatGPT" aumentaram 21 vezes. Os dados revelam o impacto da IA no mercado de trabalho e o que os profissionais e as empresas estão fazendo para se adaptar a esta onda tecnológica.

A tecnologia de IA vem ganhando popularidade. De robôs que servem comida em restaurantes até carros autônomos, essas aplicações já podem ser vistas no dia-a-dia. John McCarthy, cientista da computação americano que cunhou o termo inteligência artificial, define a disciplina como a ciência e a engenharia de fabricação de máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes.

Principalmente, a IA desenvolve software e sistemas inteligentes baseados em como as mentes humanas pensam, aprendem, decidem e resolvem um problema. Ela permite que as máquinas executem funções semelhantes às humanas, aprendendo pela experiência.

Ciência da computação, matemática, engenharia e outras disciplinas relacionadas são combinadas na área interdisciplinar da inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagem, robótica e algoritmos de tomada de decisão são apenas alguns exemplos dos muitos usos da IA.

A criação de algoritmos para aprendizado de máquina envolve aprender a partir de dados e produzir previsões ou julgamentos com base nesses dados. Esta capacidade é essencial para a criação de modelos de IA que possam detectar padrões, antecipar resultados e obter conhecimento a partir da experiência.

Uma ampla gama de habilidades é necessária para a criação e aplicação de sistemas de IA. Experiência em programação em diversas linguagens, bem como familiaridade com estruturas e ferramentas de desenvolvimento, são requisitos para especialistas em IA. Essas habilidades podem oferecer aos profissionais uma vantagem competitiva e abrir portas para possibilidades de carreira interessantes à medida que as tecnologias de IA continuam a avançar.

A rápida evolução da inteligência artificial também chama a atenção do bilionário investidor norte-americano Ray Dalio, gestor de hedge funds. Ele aconselha que os investidores apliquem seu dinheiro em empresas que adotem essa nova tecnologia, em vez de investir nas que a criam. Fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores gestoras de hedge funds do mundo, ele recomenda que os investidores iniciantes diversifiquem seus portfólios diante dos desafios econômicos e geopolíticos que persistem.

“É como viajar por um túnel do tempo", afirma Dalio. "Estaremos em um mundo diferente, e os inovadores serão essenciais. Não é preciso escolher os que criam as novas tecnologias - é preciso escolher os que as usam da melhor forma possível."

“Eu gosto de diversificação, porque há muito mais coisas que eu desconheço do que aquelas que eu conheço”, declarou Dalio durante a Cúpula da Ásia do Instituto Milken em Cingapura na semana passada, acompanhada pela Rede WWI. Ele também alerta: “Estejam preparados para as grandes mudanças que virão, pois o mundo será radicalmente diferente daqui a cinco anos. E continuará se transformando a cada ano.”

