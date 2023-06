Por meio da inovação, centenário IPB segue escrevendo a história

A Bahia Oil & Gas, evento internacional do setor de petróleo e gás ocorrido entre 24 a 26 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, reuniu mais de 9 mil participantes e dezenas de expositores, contando com a participação da indústria, de especialistas, de governos e da academia. Uma correalização do Instituto Politécnico da Bahia (IPB) e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), teve o apoio operacional do Polo Sebrae Onshore e da PetroNor.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) foram destaques nas exposições sobre gestão e exploração e produção (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e na integração energética.

Personagem e guardião de histórias do passado, o IPB continua escrevendo histórias do presente e, como demonstrou no sucesso da Bahia Oil & Gas, também escreve a história do futuro, por meio de seus associados, atentos a mudanças e a inovações, focadas na sustentabilidade de resultados, técnica e contabilmente demonstrados nas dezenas de palestras proferidas durante o evento.

Fundado em 12 de julho de 1896, o centenário IPB - ipolitecnicobahia.org - criou a Escola Politécnica da Bahia em 1897, transformada na Escola Politécnica da UFBA, em 1946, e integra a Fundação Escola Politécnica (FEP), que apoia a realização de projetos na área tecnológica.

Destinado ao fomento das engenharias, o IPB é organizado sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, contando com reconhecimento de utilidade pública estadual (Lei n. 2.978, de 1/12/1971) e federal (Decreto n. 2.893, de 9/5/1898). Tem como missão prover soluções de engenharia, por meio da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação tecnológica, atendendo às demandas da sociedade; a promoção de cursos, debates, conferências e publicações que interessem à Ciência, Tecnologia e Inovação, em especial às Engenharias, e atuar junto a órgãos governamentais e entidades privadas visando a contribuir para o desenvolvimento sustentável do País.

Ao longo do tempo, o IPB teve papel de destaque na história do desenvolvimento do Estado da Bahia, com participação relevante na implantação da lavoura cacaueira, da Refinaria Landulpho Alves, da Petrobrás e do Polo Petroquímico de Camaçari.

Seu fundador, engenheiro Arlindo Fragoso, foi responsável por marcos na Cidade do Salvador, como a implantação do Relógio de São Pedro e a abertura da Avenida Sete de Setembro. Integram seu Conselho Deliberativo todos os ex-diretores da Escola Politécnica da UFBA, da qual é órgão de assessoramento e apoio. O IPB tem assento permanente no Conselho.

