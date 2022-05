Acompanhe o 'Isso é Bahia' desta quarta-feira, 13

O programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), recebe como entrevistado nesta quarta-feira, 13, o presidente do PTB na Bahia, Gean Prates. Ele falará sobre as configurações do partido para as eleições deste ano.

Além dele, também estará presente o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, que falará sobre ações e ideias para viabilizar melhor a mobilidade urbana.

Com apresentação dos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o Isso é Bahia vai ao ar na A Tarde FM (103.9), de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h.

A Tarde FM