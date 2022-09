Assista o 'Isso é Bahia' desta terça

O programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9) desta terça-feira, 20, trará o professor emérito da UFBA, especialista em direito Tributário e vereador de Salvador (PSD), Edvaldo Brito (PSD), e o candidato ao governo da Bahia Giovani Damico (PCB)e

O programa reestreou nesta segunda, 19, trazendo novos quadros e parceiros, como o veterano jornalista político Levi Vasconcelos e o também jornalista e radialista Ernesto Marques.

Sob a chancela do Grupo A TARDE de Comunicação e com o comando de Jefferson Beltrão, a atração exibida pela Rádio A TARDE FM volta a ser apresentado de segunda a sexta-feira, das 7 às 9h, reforçando seu propósito de oferecer as principais notícias locais, nacionais e internacionais do dia, a partir de um olhar crítico sobre assuntos da atualidade, com comentários e entrevistas diários.

Assista o programa na íntegra:

A Tarde FM