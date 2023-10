“No bastidor é onde tudo acontece”, aponta Eduardo Dias | A TARDE

Jacobinense de 28 anos de idade, o jornalista Eduardo Dias é o mais novo soteropolitano da cidade. O que parece uma contradição é apenas o reconhecimento de um trabalho que envolve muito amor e dedicação. Na noite de segunda-feira, 16, o repórter de política do portal A TARDE recebeu as duas principais honrarias da Câmara Municipal: o título de cidadão de Salvador e a Medalha Thomé de Souza, ambas propostas pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), e aprovadas por unanimidade entre os vereadores.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, na manhã desta terça, 17, Eduardo Dias contou parte da sua história. Criado pelo avô em Jacobina, em pleno sertão baiano, ele se mudou para Salvador no início da vida adulta, para estudar jornalismo na Universidade Estácio de Sá, inicialmente pensando em trabalhar na cobertura de esportes.

Os planos mudaram logo nas primeiras experiências como estagiário. Interiorano raiz, gostava de relações, de contato com as pessoas, e — inspirado pelo avô sempre engajado politicamente — viu na cobertura da política baiana o seu futuro na profissão.

Assumiu, durante a pandemia de Covid-19, seu primeiro emprego como jornalista. A difícil cobertura, inicialmente focada nas pautas envolvendo o prefeito de Salvador e o governador do estado, o motivava. Mas foi como setorista da Câmara Municipal da cidade que Eduardo Dias se encontrou, chegando a recusar uma proposta para cobrir a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

“Eu tive a oportunidade de cobrir a ALBA, no dia-a-dia, mas eu preferi ficar na Câmara, uma coisa mais local. Menos políticos, na verdade, porque na ALBA são 63 e na Câmara são 43. Para a gente salvar o nome de todos, lembrar de tudo direitinho, os projetos, é um pouco mais fácil”, relatou Dias.

De acordo com o repórter de A TARDE, a transmissão de informações factuais é muito importante. Entretanto, na avaliação dele, é no bastidor que o jornalismo político mostra sua verdadeira face, aquela que realmente deve ser revelada à população.

“Bastidor é muito bom, ainda mais para quem cobre política. É onde tudo acontece. No factual, é uma coisa mais ensaiada, em que eles se programam para falar no discurso. Mas, no bastidor, é onde acontece mesmo a mágica, onde são discutidos os projetos, as comissões, a tramitação ordinária da Casa. A gente está sempre atento a tudo lá na Câmara Municipal, para poder ficar ciente de tudo”, comentou o jornalista.

Com as honrarias recebidas na noite de segunda-feira, Eduardo Dias agora está lidando com uma situação nova. Ao invés de transmissor de notícias, ele mesmo tem sido a notícia. A novidade, porém, ele recebe com gratidão.

“Tem sido diferente. Eu nunca tinha passado por isso. Esse destaque eu estou tendo, eu agradeço a muitas pessoas que fizeram parte dessa construção. O presidente Carlos Muniz, que sugeriu. Claro que, como jornalista, a gente tenta diferenciar e não ser mais destaque do que a notícia. Mas, quando é uma forma de reconhecimento do seu trabalho, de validação daquilo que você faz e do veículo que você atua, isso é muito bom. É importante, porque preenche o nosso currículo, dá uma moral um pouco maior, a sua autoestima fica lá em cima. Então, para mim, isso tem sido muito bom”, concluiu.