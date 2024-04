A TARDE Play faz tour com Luís Miranda | A TARDE

Em comemoração ao aniversário de Salvador, o A TARDE Play convidou o ator e comediante Luís Miranda para fazer um tour pela primeira capital do Brasil. Se é verdade que todo mundo nessa cidade é d’Oxum, também é uma realidade a relação de afeto que os apaixonados pela capital baiana têm com a Rainha do Mar. E foi justamente na Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, que o passeio começou.

Ao longo do trajeto, que incluiu Farol da Barra e Centro Histórico, o artista falou sobre a sua história de vida e resgatou algumas memórias da relação com a cidade. “A Salvador que vislumbro é uma Salvador inclusiva, não só na questão dos pretos e da religiosidade, mas de um equilíbrio em todos os lugares”, disse.

No ano em que completa 40 anos de carreira, o artista, nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, falou sobre sua chegada à capital, ainda criança, para morar na região de Pau da Lima. “Foi um bairro que me recebeu, tenho muito carinho, muito amor, ainda tenho parentes lá”, comentou.

Luís também relembrou os caminhos que trilhou desde os estudos de teatro no Senac, em Salvador, quando tinha 14 anos, passando pela Universidade de São Paulo (USP), até se tornar um dos mais consagrados artistas brasileiros. Filho de trabalhadores rurais, ele enalteceu a capital baiana como “um lugar lindo, cheio de poesias e encantos”.

Ao longo do bate-papo, o ator atravessou pontos célebres, interagindo com pessoas e reforçando a fama de cidade acolhedora que Salvador e a sua gente têm.