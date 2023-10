A TARDE Play lança especial sobre 111 anos do A TARDE; assista | A TARDE

Há mais de um século, o jornal A TARDE iniciava a jornada como um veículo de notícias comprometido com a verdade e o interesse público. Era 15 de outubro de 1912, quando as ruas de Salvador viram circular pela primeira vez o periódico fundado por Ernesto Simões Filho. Nestes 111 anos, A TARDE se tornou sinônimo de credibilidade e acompanhou as transformações da Bahia, do Brasil e do mundo ao longo da história.

Com o passar dos anos, o periódico se adaptou às mudanças de linguagem, seguindo sempre alinhado às transformações tecnológicas do mundo e da informação, dando origem a um sólido grupo de comunicação.

Em comemoração ao aniversário, o Núcleo Audiovisual do Grupo A TARDE produziu uma reportagem especial, que vai ao ar hoje, 15, às 10h, no canal do A TARDE Play no Youtube. Com um olhar voltado para o futuro, o vídeo traz detalhes e depoimentos que buscam refletir sobre o legado construído pela marca em 111 anos.

“A TARDE não é só a notícia, é uma cultura, uma história, o acervo, é entretenimento, é arte e é moda. A gente consegue, dentro da história do Grupo, com as plataformas e colaboradores, ter um espaço para tratar de tudo”, afirma o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.

O jornalista Levi Vasconcelos, há 31 anos em A TARDE, fez parte de importantes transformações pelas quais o grupo passou ao longo dos anos. Orgulhoso com essa trajetória, o colunista político relata:

“Foi onde eu fiz minha história, e até hoje estou aqui, com muito respeito pelo veículo, pelas pessoas com as quais trabalhei e trabalho, porque sempre me levaram a sério, sempre levaram a sério o meu ponto de vista, para passar adiante as informações sérias e qualificadas”.

A avaliação de Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE, é de que esses 111 anos são de “protagonismo no jornalismo baiano, e até mesmo no nacional”. Ao falar dos profissionais que ajudaram a construir a marca centenária, Dute afirma que “os melhores da Bahia já passaram pelo A TARDE”.

A opinião é compartilhada pela diretora de conteúdo digital do Grupo A TARDE, Caroline Gois: “Se saiu em A TARDE é porque é verdade. O grupo é credibilidade, jornalismo, reputação, audiência, novidade e é história. A TARDE sempre nos traz boas lembranças, porque conta a nossa própria história”.