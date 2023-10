Assista ao novo episódio de ‘5 Sentidos’ com o chef Beto Pimentel | A TARDE

Sexta-feira é dia de estimular os 5 Sentidos com Dina Rachid. O novo episódio do programa foi ao ar hoje, às 14h, no canal A TARDE Play, no Youtube. Dessa vez, o convidado é o chef de cozinha Beto Pimentel, criador do icônico restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, que aposta em um estilo gastronômico sofisticado, com pratos reconhecidos dentro e fora do país por conta do uso de elementos naturais em substituição aos produtos industrializados.

“Eu vou bater um papo com um cara que eu gosto muito e que respeito demais. Um grande profissional, super chef de cozinha e que faz uma gastronomia diferenciada, que levou o nome da Bahia para o mundo através da sua grandiosa arte”, declara Dina ao apresentar Beto.

Durante a entrevista, a apresentadora passeia pelas mais diferentes nuances da vida do convidado, explorando aspectos pessoais, resgatando histórias dos amores e das artes, abordando temas como a paixão pela culinária e as influências criativas do chef.

De forma resumida, Beto define: “O que mais me despertou na gastronomia, a princípio, foi a maior quantidade de cores das proteínas, das massas, dos legumes, das frutas e das verduras. Eu costumo dizer que a beleza de um prato tem que ter o sorriso da pessoa amada, pois degustar também é o mais constante dos nossos prazeres”.

Este é o quinto episódio da primeira temporada, e em cada entrevista a apresentadora Dina Rachid promove uma imersão sensorial, buscando estimular todos os sentidos do convidado (visão, paladar, olfato, tato e audição). Todas as sextas-feiras um vídeo novo vai ao ar, sempre às 14h.

Os programas anteriores contaram com a participação da também chef de cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita; da jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco; do médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado; e da escritora e diretora teatral Gesse Gessy. Todos os vídeos publicados estão disponíveis no canal do A TARDE Play no Youtube, aptos para serem maratonados.

Para os próximos episódios, o público ainda pode esperar uma conversa para lá de especial com os ex-jogador e comentarista esportivo Emerson Ferretti; o médico angiologista Gilmar Santos; e a taróloga Juliana Coelho.

Assista ao programa completo:





A TARDE Play