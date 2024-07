Conheça três tipos de bolos juninos para quem tem restrição alimentar

- Foto: A TARDE Play

As festas juninas se destacam não apenas pelas suas tradições folclóricas e danças típicas, mas também pela rica variedade de comidas que encantam os paladares de quem participa dessas celebrações. Entre os principais quitutes, estão os bolos que, com suas receitas tradicionais e suas pitadas de inovações, são indispensáveis nas culinárias do arraiá.

Neste contexto, o A TARDE Play convidou a confeiteira Rarye Peret, da Ravegana Confeitarias, para apresentar versões alternativas de bolos para agradar diferentes tipos de paladar. “São bolos veganos, para veganos intolerantes ou quem tem alguma restrição alimentar”, diz ela. O vídeo completo está disponível no canal do youtube.

Rarye ensina o passo a passo para o preparo de três opções de bolos: o clássico bolo de aipim (ou de macaxeira), que é uma marca registrada desta iguaria junina; o tradicional bolo de fubá com goiabada, que combina a cremosidade do fubá com o doce irresistível da goiabada; e o típico bolo de milho, preservando o sabor genuíno dessas festividades.

Descubra as receitas através do canal do Youtube do A TARDE Play e prepare três diferentes e deliciosos bolos para te acompanhar nesta festa junina.

Assista ao conteúdo completo: