Dia do Desejo: Hospital de Salvador realiza desejo de pacientes

Já imaginou o impacto que pequenas ações podem causar na vida de pessoas que enfrentam longos períodos de internação em ambientes hospitalares? Nesta nova reportagem especial, o A TARDE Play apresenta o ‘Dia do Desejo’,uma ação realizada pelo Hospital Municipal de Salvador, localizado no bairro de Boca da Mata, que tem o objetivo de humanizar os serviços e os cuidados médicos, oferecendo momentos de alegria, alívio e satisfação aos pacientes internados, tanto em longa permanência, quanto em estado terminal.

Essa iniciativa, originalmente chamada de ‘projetos que curam’, foi inspirada em uma proposta canadense chamada “three wishes”, apresentada pela médica Deborah Cook, em um congresso sobre medicina intensiva, realizado durante a pandemia e que contou com a participação do médico José Teles, um dos idealizadores do projeto aqui no brasil.

“Aquele era um momento em que o hospital estava necessitando de ações como essa. Então, como aqui conseguimos oferecer uma qualidade de saúde, de assistência e de acolhimento muito boa, acredito que projetos de humanização como esse são fundamentais no cotidiano dos pacientes, seus familiares e até mesmo dos profissionais de saúde”, diz o médico.

No Dia do Desejo, os pacientes têm a oportunidade de fazer um pedido, que geralmente varia entre escolher pratos especiais, que fujam da rotina convencional, receber a visita de um cachorro ou realizar passeios ao ar livre.

A coordenadora do Serviço Social, Patrícia Azevedo, comenta que no topo dos critérios de elegibilidade está “o tempo de permanência, pois os pacientes que estão internados há mais tempo se mostram um pouco mais deprimidos e tristes, e aqueles pacientes com cuidados em fim de vida”.

Para a Secretária de Saúde e Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Mattos, a ação é uma oportunidade de levar esperanças e energias positivas aos pacientes que estão internados. “Elas têm mais força interior, e com isso, não só qualidade de vida, mas, para muitos, a oportunidade da cura”, descreve a secretária.

A reportagem conta com a participação da secretária de saúde e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Mattos, o Gerente Médico e Idealizador do projeto, José Mário Teles, além da Coordenadora do Serviço Social, Patrícia Azevedo e do Administrador e Diretor Geral do Hospital, Gustavo Meeting. A Atendente de Nutrição, Cleidiane Bispo, o Adestrador Armando Gomes e alguns pacientes contemplados pelo projeto também estiveram presentes.

Acompanhe o vídeo completo:

