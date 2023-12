Olhar para o futuro é tema do Ep 3 do especial da Rádio A TARDE FM | A TARDE

Vai ao ar nesta sexta-feira, às 16h, o último capítulo da série A TARDE FM: 4 décadas de música e informação. Iniciado no último dia 1º de dezembro, como parte das comemorações pelos 40 anos da rádio, o especial já passeou pelo surgimento da emissora em 1983, destacou o seu protagonismo nas inovações para o setor radiofônico e resgatou as memórias das primeiras transformações na programação.

Neste terceiro e último episódio, o olhar se volta para o futuro da rádio e a relação de confiança construída junto aos ouvintes na última década, reforçando a solidez da credibilidade que a marca conquistou.

O diretor de marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute, declarou que "desde quando surgiu, a rádio se tornou um farol para a cultura baiana. Eu entendo a A TARDE FM não apenas como uma rádio para ouvir música, ou acompanhar o que está acontecendo, mas como um alicerce que dá sustentabilidade para a cultura da Bahia".

Ao falar sobre a relação do meio radiofônico com as novas tecnologias, o produtor artístico André Simões disse que "a chegada da internet muda muito a linguagem, mas o rádio tem alguns componentes que são dele, principalmente a imaginação.”

Atualmente, a programação da rádio A TARDE FM pode ser acompanhada em espaços que vão além da frequência 103,9 no dial. Para atender às demandas dos inúmeros ouvintes espalhados pelo mundo, a emissora também construiu pontos de contato com sua audiência no ambiente digital, dispondo agora de um novo portal, atardefm.com.br, e um aplicativo próprio.

“Eu acredito numa mudança de utilização, na adaptação da forma como você vai acompanhando o dial da rádio, seja para a parte do trânsito, do tempo, das pílulas de notícias ou para a música”, afirmou João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

Para assistir este e todos os demais capítulos da série A TARDE FM: 4 décadas de música e informação, acesse o canal do A TARDE Play no Youtube, e fique por dentro de todas as novidades. Porque quem ouve gosta, comenta e compartilha!

Assista na íntegra:

A TARDE Play