Reportagem do A TARDE Play leva o 1º lugar do Prêmio Sebrae

Destaque na categoria audiovisual, o A TARDE Play levou o primeiro lugar na 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, com a reportagem ‘Amora Brinquedos: Empreendedorismo Social de Inclusão com bonecas antirracistas’. O resultado da premiação foi anunciado ontem, 24.

Além de apresentar o projeto Tecidos Transformadores, a matéria contou a história da Amora Brinquedos, um projeto idealizado pela empreendedora social Geo Nunes, e que tem a missão de promover inclusão e representatividade por meio de bonecas antirracistas. A iniciativa tem como objetivo ir além do estímulo ao ato de brincar, e difundir os princípios de igualdade desde a infância.

A cada Boneca Amora que é vendida, outra é doada para escolas públicas, através do projeto 'Eu brinco, eu existo'. Na reportagem, o espaço contemplado pelo projeto foi a Escola Municipal Professor Roberto Santos, localizada no bairro do Cabula, aqui em Salvador.

Esse conteúdo do A TARDE Play conta com a participação de Geo Nunes, idealizadora da Amora Brinquedos, a vice-diretora Fabiana Nascimento e a professora Taísa Ferreira, ambas da Escola Municipal Governador Roberto Santos, e a professora de corte e costura Rita Gomes.

A cerimônia de premiação acontecerá na próxima terça-feira, 29, às 8h30, na sede do Sebrae, no Costa Azul, em Salvador. Os vencedores da etapa estadual seguem, agora, para a disputa regional, concorrendo com produções de todo o Nordeste. Os vencedores regionais participarão da etapa nacional.

A equipe responsável pela reportagem contou com a liderança de Caroline Gois, Diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE e a coordenação da jornalista Lais Rocha, idealizadora da matéria. Também estiveram envolvidos Howfenns Cavalcante, Diretor de Arte do A TARDE Play, Vagner Ferreira, repórter, Fábio Bastos, Filmmaker e Agnaldo Mattos, Editor de vídeo.

Assista a reportagem na íntegra:

A TARDE Play PLeRWMusWQoaKn45DEnrHz9hJEznZ6U_bN