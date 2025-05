Arraiá do Allê - Foto: Divulgação

Neste domingo, dia 25 de maio, a artista vai comandar o palco da festa “Arraiá do Allê”, que será realizada no Allê Varanda Bar, localizado no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 15 horas. No repertório da apresentação, além de sucessos de carreira e de hits da música nacional, vai ter também a nova de trabalho, “Pra Sempre”. Quem também se apresenta por lá é o Forró do Tico.

Os ingressos estão à venda em Ticket Master no 4º lote por R$ 100.