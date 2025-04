Aventuras do Maluco Beleza celebra os 80 anos de Raul Seixas - Foto: Divulgação

O musical Aventuras do Maluco Beleza, 15ª montagem do Núcleo do Teatro Castro Alves (TCA), retorna aos palcos para celebrar os 80 anos de Raul Seixas e explorar temas contemporâneos como a híper-exposição às telas. As apresentações ocorrerão nos dias 05 (sábado) e 06 (domingo) de abril, às 16h, na Sala do Coro do TCA.

Serviço

Espetáculo: Aventuras do Maluco Beleza

Local: Sala do Coro do TCA

Datas e horário: 05 e 06 de abril, 16h