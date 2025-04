Baile do Mestre Cupijó celebra ritmos amazônicos - Foto: Divulgação

O Baile do Mestre Cupijó: Herança Musical do Baixo-Tocantins chega pela primeira vez a Salvador para uma série de apresentações na CAIXA Cultural. De 10 a 13 de abril, a banda Baile do Mestre Cupijó traz ao público os ritmos amazônicos Siriá e Banguê, gêneros populares na região do Baixo-Tocantins e difundidos nacionalmente pelo compositor paraense Mestre Cupijó. O projeto valoriza essa herança cultural e leva a musicalidade do Pará a novos públicos.

Serviço

Local: CAIXA Cultural Salvador (Pátio Externo)

Datas: 10 a 13 de abril de 2025

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Horários dos shows:

10, 11 e 12 de abril (quinta a sábado) – 20h

13 de abril (domingo) – 19h