Bloco Olodum realiza ensaio especial em homenagem ao Dia da África

O Bloco Olodum promove um ensaio especial no dia 25 de maio, a partir das 14h, na Praça das Artes, no Pelourinho. A apresentação marca a celebração do Dia da África e reforça o compromisso do grupo com o panafricanismo e a valorização da cultura afro-brasileira.

Participação: banda Olodum

Dia 25 de Maio (Domingo)

Banda no palco a partir das 14h

Local: Praça das Artes, Pelourinho - Em frente à Casa do Olodum

Ingressos – 1º Lote

Meia Solidária Unissex -R$ 70,00 + R$ 7,00 taxa = R$ 77,00

Individual Solidário - R$ 80,00 + R$ 8,00 taxa= R$ 88,00

Individual Inteira - R$ 140,00 + R$ 14,00 taxa= R$ 154,00

Vendas: https://www.meubilhete.com.br/ensaio-do-bloco-olodum-25-05 ou presencialmente na Casa do Olodum (sem taxas)