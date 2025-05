Capital Inicial na Concha Acústica - Foto: Divulgação

Salvador será uma das paradas da nova turnê nacional do Capital Inicial, que celebra os 25 anos do icônico álbum Acústico MTV. A banda se apresentará na Concha Acústica, no dia 24 de maio de 2025, revivendo a atmosfera do show que marcou a história do rock nacional.

SERVIÇO

CAPITAL INICIAL ACÚSTICO 25 ANOS

Quando - 24 de maio (sábado)

Onde - Concha Acústica

Abertura dos portões - 17h30

Início previsto do show - 19h