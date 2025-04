De graça! Empodere-se 3.0 traz palestra de Gabriela Prioli

No mês dedicado às mulheres, o Sebrae realizará a terceira edição do Empodere-se 3.0, dia 27 de março, às 17 horas, com a palestra de Gabriela Prioli. O evento gratuito, vai reunir empresárias e empreendedoras para um momento de aprendizado, gestão estratégica, troca de experiências e fortalecimento das redes de contato entre mulheres. O encontro será no CECBA, no Costa Azul, em Salvador e as inscrições são gratuitas.

