De graça! “Sarau do Poeta” com o ator e diretor baiano Jackson Costa

- Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe nos dias 25, 26 e 27 de abril o espetáculo “Sarau do Poeta”, protagonizado pelo ator e diretor baiano Jackson Costa. A montagem é uma imersão que harmoniza música e poesia, trazendo luz às canções e versos do cotidiano baiano, nordestino e brasileiro. De Elomar a Dorival Caymmi, do sertão à beira-mar, a peça celebra a cultura popular trazendo ao palco uma junção de música e performance que evidencia a beleza e a força da palavra falada e cantada.

Na sexta e sábado, as apresentações ocorrerão às 20h, e no domingo será às 19h. O espetáculo é gratuito e os ingressos podem ser retirados no site da CAIXA Cultural.

SERVIÇO

[Espetáculo] “Sarau do Poeta”

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro - Salvador)

Data: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h | Domingo (27), às 19h

Ingressos: Gratuitos, com retirada no site da CAIXA Cultural, a partir de 12h do dia 22/04.

Classificação: Livre

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram: