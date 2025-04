Ensaio da Ópera-Buffa: temporada ao vivo - Foto: Divulgação

A proposta do grupo é criar uma experiência única, unindo música ao vivo, tecnologia e participação remota de artistas convidados, que através de telões de LED, interagem com o público, criando uma dinâmica envolvente que vai além do formato tradicional de show. A banda explora uma fusão entre a experimentação musical e recursos audiovisuais de ponta.

SERVIÇO:

O que: Ensaio da Ópera-Buffa – Temporada de Ensaios ao Vivo

Quando: Toda última sexta-feira do mês, começando no dia 28 de março, às 19h

Onde: Bão – Jardim Brasil, Barra

Endereço: R. Augusto Frederico Schmith, 302 - Barra

Couvert artístico: R$ 15,00