Ensaios de São João retornam com show de Leo Estakazero

A temporada 2025 dos Ensaios de São João estreia no dia 11 de abril, às 21h, na Pupileira, em Salvador, com um show de Leo Estakazero. Com três horas de apresentação, o cantor recebe convidados em uma noite voltada ao forró e à celebração do período junino.

Ensaios de São João 2025

Onde: Pupileira

Endereço: Av. Joana Angélica, 79 - Nazaré, Salvador - BA, 40050-001

Quando: 11 de abril (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 70 a 140