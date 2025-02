Espetáculo 'Compadre de Ogum' em Salvador

A peça tem direção de Edvard Passos - Foto: Divulgação

A peça Compadre de Ogum, uma adaptação da obra de Jorge Amado, volta ao palco em 2025, celebrando 10 anos de sucesso com uma nova montagem no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador.

Com direção de Edvard Passos e elenco de estrelas do teatro baiano, o espetáculo aborda temas como diversidade cultural e o respeito aos credos, em uma celebração de 10 anos da Aláfia Cia de Teatro.