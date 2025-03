- Foto: Divulgação

“Nasceu” parte da imagem de uma serpente sendo assassinada a duras pauladas por uma mulher prenha. Com texto lírico, assinado por Clara Romariz, a peça marca a formatura de Clara no bacharelado em direção teatral da UFBA e fica em cartaz gratuitamente no Teatro Martim Gonçalves nos dias 14, 15, 16 e 21, 22, 23 de março sempre às 19h.

SERVIÇO

ESPETÁCULO: NASCEU

ESTREIA: 14 de março (sexta)

TEMPORADA: 15, 16, 21, 22 e 23 de março de 2025 (sexta a domingo)

HORÁRIO: 19 horas

INGRESSO: Gratuito (retirada 1h antes de cada sessão na bilheteria do Teatro)

LOCAL: Teatro Martim Gonçalves