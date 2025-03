Espetáculo Ọkàn em Salvador - Foto: Reprodução

Sinopse

Como a dolorosa experiência da escravização brasileira atravessa a vida dos atores do Teatro da Pedra e se transforma em arte? Este é o fio condutor de Desmontagem Ọkàn, que a companhia estreou em Havana, Cuba, para contar a história por trás da criação da peça infanto-juvenil Okàn, o mais novo sucesso do grupo.

Com jogos corporais intensos e paisagens sonoras que dialogam com a busca pela ancestralidade, Desmontagem Okàn desvela como a realidade impacta a ficção, e como esta ficção reconstrói a realidade, a partir de uma revisitação do passado que torna possível uma nova experimentação da vida.

O QUÊ: Espetáculo Ọkàn em Salvador

QUEM: Grupo Teatro da Pedra

QUANDO: 19 de março de 2025, às 17h

ONDE: No Teatro Sesc Senac Pelourinho

Mais informações por WhatsApp:

(32) 99992-8510 (Luana Longatti) e (32) 98802-0887 (Najla Passos)