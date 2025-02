Exposição gratuita “Mães do Mundo - Mulheres de Axé”

SERVIÇO

O que: Projeto “Mães do Mundo - Mulheres de Axé”

Quando: aberto até 26 de fevereiro

Onde: M.E. Ateliê da Fotografia, Ladeira do Boqueirão, 6 – Santo Antônio Além do Carmo

ATIVIDADES: distribuição do calendário anual, exposição e exibição de documentários.

Entrada gratuita