Exposição 'Van Gogh & Impressionistas' retorna a Salvador; confira

Artista é considerado um dos grandes nomes da história da arte ocidental - Foto: Acervo Lightland

A partir do dia 20 de março, o Shopping Barra recebe a aclamada exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, espetáculo de superprojeções 360º de alta definição e outras instalações, que aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor holandês - considerado um dos grandes nomes da história da arte ocidental.

Com 800 mil ingressos vendidos em grandes cidades nas cinco regiões do Brasil, Van Gogh & Impressionistas arrebata multidões apresentando obras com releituras a partir de recursos de última geração.

SERVIÇO:

Van Gogh & Impressionistas em Salvador: a exposição imersiva aclamada por 800 mil pessoas no Brasil estreia no Shopping Barra dia 20 de março

Data: a partir de 20 de março de 2025, em curta temporada até o dia 30 de março.

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras.

Horário: Terça a sábado: das 9h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Local: Shopping Barra (Estacionamento G2 Oeste).

Quanto custa: Terça a sexta - diurno: R$60 inteira / R$30 meia-entrada;

Terça a sexta - noturno: R$70 inteira / R$ 35 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada.

Onde comprar: vangogheimpressionistas.com.br/.