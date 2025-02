Festa pré-Iemanjá da BATEKOO

- Foto: Divulgação

A BATEKOO realiza sua tradicional festa pré-Iemanjá no Casarão Salvador no dia 31 de janeiro, das 22h às 6h, reunindo um line-up vibrante com Kikelomo (Gana/UK), Oh Playba, Tago (RJ), Paulilo, Milena Cinismo (PE) e freshprincedabahia, além de uma performance especial de Cris Masca e a presença de Tia Carol como MC. A festa, que celebra a cultura negra e periférica, promete uma noite inesquecível, com ingressos à venda na plataforma Shotgun.