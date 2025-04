Forró Quinta de Baião

Ingressos custam R$ 25 - Foto: Divulgação

O projeto Quinta de Baião volta no dia 3 de abril com mais uma noite de muito forró raiz, baião e brasilidades, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

Nesta edição, terá a presença dos seletores Dj Terra Nova, pesquisador e produtor musical e de Paulo Góes, que também garante o balanço com grandes clássicos do forró.

A bilheteria abre às 21h e aceita pix, espécie, cartões de crédito e débito. Os ingressos custam R$ 25.