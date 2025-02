Grátis: circuito 'Filmes que Voam!' exibe animação e bate-papo

A animação acompanha a jornada de um chef talentoso - Foto: Divulgação

O Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador, recebe na segunda-feira, 10, às 19h, a exibição gratuita da animação 'Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro', do diretor Guilherme Fiuza Zenha. A sessão faz parte do circuito 'Filmes que Voam!, realizado pela Borboletas Filmes e idealizado por Camila de Moraes, que busca transformar espaços culturais em Salas Públicas Vocacionadas, ampliando o acesso ao cinema.

Além da exibição, o evento contará com um bate-papo especial com o Afrochefe Jorge Washington e uma surpresa gastronômica preparada pelo convidado. A iniciativa tem o objetivo de aproximar a comunidade do audiovisual brasileiro, proporcionando experiências imersivas em espaços culturais equipados com som e projeção de alta qualidade.

A animação 'Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro' acompanha a jornada de um chef talentoso que viaja pelo mundo em busca de ingredientes raros. Após um erro que ameaça sua reputação, ele precisa provar seu talento em uma competição culinária repleta de desafios. O filme tem classificação livre e promete entreter públicos de todas as idades.