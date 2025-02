Gratuito: 1ª Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado

- Foto: Divulgação

Dia 20 de fevereiro, a partir das 18h, acontecerá a ‘1ª Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado’, no Largo do Pelourinho. O evento gratuito contará com a lavagem da escadaria do prédio da instituição cultural pelas baianas do Centro Histórico, apresentação de grupos de fanfarras e do musical de rua ‘Bloco Amados de Jorge’, espetáculo com direção de Edvard Passos e direção musical de Luciano Salvador Bahia.

O que: 1ª Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado

Onde: Largo do Pelourinho

Quando: 20 de fevereiro, a partir das 18h