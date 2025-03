Gratuito: 3ª Edição do Festival Mínimos Óbvios

- Foto: Divulgação

Com uma programação totalmente gratuita, o evento ocorre entre 17 e 21 de março, na FACOM, na Universidade Federal da Bahia, e na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Esta edição tem o apoio da Capes, através do Edital PAEP. A partir de 2025, o Mínimos Óbvios se pretende um evento anual de celebração da contribuição da comunidade LGBT+ para o teatro – no passado e no presente.