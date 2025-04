Guitarrista Eduardo Ardanuy faz show único em Salvador - Foto: Divulgação

O paulistano Eduardo Ardanuy (Dr. Sin/Sinistra) fará apresentação única em Salvador, no dia 6 de abril (domingo), no Astro Bar e Restaurante. No repertório, clássicos de sua antiga banda, Dr. Sin, além de canções de instituições do Rock n’ Roll/Hard Rock, como Malmsteen, Black Sabbath, Van Halen e outros.

SERVIÇO

Workshop Eduardo Ardanuy

Data: 5 de abril (sábado)

Local: Academia de Música Fábio Maka (R. do Timbó, 261 E - Caminho das Árvores)

Horário: 18h30

Investimento: R$ 100 (reserva através do Whatsapp 71 9 9150-4234)

Show Hard Rock Legacy - Eduardo Ardanuy e Fábio Maka

Data: 6 de abril (domingo)

Local: Astro Bar e Restaurante (R. das Angélicas, 175 - Pituba )

Horário: 15h

Ingressos: R$ 90 (disponível pela internet, através do link https://partik.com.br/edu-ardanuy--fabio-maka--hard-rock-legacy)