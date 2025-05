"Hoje Vou Pagodear"

No dia 17 de maio, o Porto Salvador recebe o “Hoje Vou Pagodear”, um evento com muito samba e pagode baiano. A festa contará com apresentações de Samba e Suor, Vitinho, Robyssão, Dan Mocidade e Nei D’ Resenha, a partir das 16h.

SERVIÇO

Evento: Hoje Vou Pagodear

Data: 17 de maio

Horário: A partir das 16h

Local: Porto Salvador

Ingressos: R$ 60 a R$ 110

Atrações: Samba e Suor, Vitinho, Robyssão, Dan Mocidade, Nei D’ Resenha