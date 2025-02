Irma Ferreira e Ifátókí celebram ancestralidade no show 'Eu Mulher'

Apresentação celebra a força feminina - Foto: Divulgação

A Casa da Mãe, no Rio Vermelho, recebe no dia 3 de fevereiro de 2025, às 21h, o show 'Eu Mulher', encontro inédito entre as cantoras Irma Ferreira e Ifátókí. A apresentação, celebra a força feminina e a espiritualidade afro-brasileira, trazendo influências que transitam entre o canto lírico, a tradição dos orixás, o jazz e o samba.