Luiz Caldas e Flávio José agitam o São João na Chácara Baluarte - Foto: Reprodução

O São João começa mais cedo no Arraiá do Luiz. Na sua 2ª edição, o evento será o aquecimento perfeito para a época mais esperada do ano na Bahia. Com shows de Luiz Caldas e Flávio José, dois grandes nomes da música brasileira, o Arraiá do Luiz promete agitar o mês de maio na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 16h.

Além da música, o evento contará com decoração típica junina, comidas e bebidas tradicionais, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura do São João.

SERVIÇO

Arraiá do Luiz – 2ª Edição

Atrações: Luiz Caldas e Flávio José

Data: 18 de maio de 2025

Hora: 16h

Local: Chácara Baluarte – Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: Ingresse | Sympla | Ticket Maker | Bilheteira Digital

Valor: A partir de R$ 100,00 (meia) - 1º lote