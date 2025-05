Marcelo Galter apresenta show Bacia do Cobre em Salvador

- Foto: Divulgação

Em apresentação inédita em Salvador, o pianista baiano Marcelo Galter apresenta o show “Bacia do Cobre” no próximo dia 4 de junho, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Acompanhado por Luizinho do Jêje e Reinaldo Boaventura na percussão e Ldson Galter no contrabaixo, Marcelo traz para o palco um repertório atemporal e que já ganhou reconhecimento internacional pela inovação e criatividade.

O show, que também é título do último álbum do artista, além de ser uma homenagem à Área de Proteção Ambiental localizada no Parque São Batolomeu, também revela as referências e valores com que Galter, nascido e criado no bairro de Pirajá, desenvolve a sua música e convida o público a percorrer lugares ao mesmo tempo íntimos e universais.

SERVIÇO

SHOW: BACIA DO COBRE - MARCELO GALTER E GRUPO

DATA: 04 DE JUNHO/25

LOCAL: SALA DO CORO DO TCA

HORÁRIO: 20 HORAS

VALOR DO INGRESSO: R$ 40,00 (INTEIRA) / R$ 20,00 (MEIA ENTRADA)

VENDAS: PLATAFORMA SYMPLA