“Memórias e Afetos” no Cineteatro 2 de Julho

O músico multi-instrumentista, arranjador e diretor produtor musical, Yacoce Simões, apresenta "Memórias e Afetos", um show inédito que celebra sua trajetória de mais de 35 anos no cenário artístico-musical baiano. O evento acontecerá no dia 11 de abril, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho, e marcará a gravação audiovisual do seu primeiro álbum instrumental solo.

Serviço

Evento: Yacoce Simões – Show "Memórias e Afetos"

Data: 11 de abril de 2025

Horário: 20h

Duração do Show: 1h10min

Local: Cineteatro 2 de Julho

Valor: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia)

Vendas: Sympla