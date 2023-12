Festa Havaiana terá shows de Pedro Pondé, Diamba e Adão Negro | A TARDE

A Festa Havaiana retorna à Salvador para a 10ª edição com apresentações de Pedro Pondé, Lutte, Diamba, Adão Negro e DJ Roger N’ Roll, no dia 15 de dezembro. O evento vai acontecer às 20h, no Alto do Andú, localizado no bairro de Pituaçu, em Salvador.

A festa contará com espaço amplo, distribuição de colares Havaianos, telões exibindo vídeos de esportes radicais, Pista, Área VIP, Bar, Área de Alimentação e Bilheteria no Local.

Os ingressos já estão à venda na Ticket Maker, com valores entre R$ 80 e R$100.

A festa é uma realização da Pelicano Eventos, com patrocínio do Guaramix e apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, Academia Hammer, Shopping da Bahia, Bahiacril, Loygus e x-reach.