Irmãs acompanham Afropunk desde a 1° edição e levam os netos | A TARDE

Hildete Lima, de 70 anos, e Ildelice Benta, de 63, vão ao Afropunk Bahia desde a primeira edição, em 2022. As duas irmãs vieram este ano acompanhadas de outros parentes. Hildete, que é diretora criativa e figurinista do Ilê Ayiê, afirma que a iniciativa fortalece a cultura negra. O primeiro dia do evento acontece neste sábado, 18, no Parque de Exposições, em Salvador.

"O Afropunk valoriza cada vez mais a nossa cultura. Venho acompanhada de netos, sobrinhos. Tenho um olhar sobre tudo isso daqui, dessa liberdade, empoderamento, de nós negros, dessa beleza", diz a figurinista, que é adepta do candomblé.

Gaby Amarantos em primeiro dia do Afropunk | Foto: Flávia Barreto / Ag. A TARDE

Neste primeiro dia do Afropunk já se apresentaram Gaby Amarantos, Majur, entre outros artistas. Confira a lista completa de atrações deste sábado:

16h | Pivoman e Manigga

17h | Trapfunk & Alivio e Tash LC

17h50 | Gaby Amarantos

18h55 | Majur

19h50 | Carlinhos Brown canta Alfagamabetizado

20h55 | Luccas Carlos convida O Poeta

21h55 | Victoria Monét

23h | Tasha e Tracie convida Tati Quebra Barraco

00h | Djonga

01h05 | O Kannalha