Oficina de cinema gratuita

- Foto: Divulgação

A Olho de Vidro Produções, produtora baiana com 10 anos de atuação no mercado audiovisual, realiza a 2ª edição do projeto Matura Cine – Aprendendo Cinema após os 50. Com foco em pessoas com mais de 50 anos, a oficina tem como objetivo proporcionar o aprendizado de técnicas cinematográficas e a criação de curtas-metragens.

Serviço

O Quê? Matura Cine

Quando? 12 a 22 de fevereiro

Quanto? Gratuito

Onde? Espaço Cultural Alagados – Bairro Uruguai, Salvador, Bahia