Presente Ecológico para Iemanjá na Comunidade do Solar do Unhão

O evento tem como objetivo homenagear a divindade Yemanjá de forma sustentável - Foto: Divulgação

Descrição do evento:

A Comunidade do Solar do Unhão, situada ao lado do Museu de Arte Moderna da Bahia, se prepara para a 12ª edição do Presente Ecológico para Yemanjá, uma celebração que une religiosidade, cultura e conscientização ambiental. Agendado para o dia 26 de janeiro de 2024, o evento tem como objetivo homenagear Yemanjá de forma sustentável, promovendo a preservação ambiental durante as festividades.

⏭️ SERVIÇO:

▪️O que: 12º PRESENTE ECOLÓGICO DE YEMANJÁ

▪️ Quando: 26 de Janeiro – 07h - Domingo

▪️ Onde: Comunidade Solar do Unhão