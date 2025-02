Punk Acústico

Depois de duas quintas-feiras esgotadas, Márcio Mello fecha a temporada de lançamento do seu novo show “Punk Acústico” na quinta, 20, às 21h, no Chopp Shop Artesanais, no bairro do Rio Vermelho. A apresentação tem os últimos ingressos disponíveis à venda no Sympla (solitariopunk.linkbio.co/).

SERVIÇO:

Márcio Mello - Punk Acústico

Datas: 20 de fevereiro (quinta-feira)

Local: Chopp Shop Artesanais (Rua da Paciência, 299 - Rio Vermelho)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 60, vendas no Sympla - solitariopunk.linkbio.co/

Informações e realização: Gato Dourado Produções - (71) 99718-7553

INGRESSOS LIMITADOS