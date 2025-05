- Foto: @e.Clipe.Se

Mais uma edição da Quinta do Baião está confirmada: será no dia 15 de maio, a partir das 21h, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. Além do Seletor PauloGóes, primeiro DJ de Forró de Salvador, que vai soltar grandes clássicos do forró de raiz, baiões e brasilidades, o evento terá um convidado direto de Minas Gerais: DJ Motta, de Belo Horizonte, tocará especialmente nesta edição.

Os ingressos para a Quinta do Baião já estão disponíveis e custam 15 reais até o dia 14 de maio. No dia 15 de maio, os ingressos custam R$25. O pagamento pode ser feito por pix, crédito, dinheiro ou débito para [email protected]. Mais informações no telefone (71) 99604.8730.