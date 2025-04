Quinta do Baião com Emili Pinheiro

- Foto: Divulgação

A Quinta do Baião traz a cantora Emili Pinheiro, vice-campeã do FENFIT 2024 (Festival Nacional Forró de Itaúnas) na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

Emili fará um show em formato de quarteto com Janderson do Acordeon, na sanfona e voz; Gabriel Pereira, no triângulo e voz e Del Barone, na zambumba e voz.

A Casa da Felicidade abre às 21h e os ingressos custam R$ 30 reais. Mais informações (71) 99604.8730.