Projeto Quinta do Riso abre espaço para humoristas baianos. As apresentações de estreia em formato de stand-up serão protagonizadas pelos comediantes Lanni, Ruan Passos e Victor Fadigas acontecem no dia 27 de março, às 20h. Com ingressos promocionais custando apenas R$ 15 reais (preço único).

Data: 27 de março

Horário: 20h

Local: Teatro de Bolso Vilas Boulevard

️ Ingressos: Todos pagam com 70% de desconto R$ 15,00 via sympla ou na bilheteria do teatro