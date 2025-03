"VOU TE CONTAR", com Marcelo Praddo - Foto: Divulgação

O espetáculo Vou te Contar!, do ator e diretor Marcelo Praddo, tem emocionado plateias desde a sua estreia em 30 de março de 2024. Para comemorar 1 ano em cartaz, a peça volta ao Teatro SESI Rio Vermelho em uma curta temporada de 4 semanas. A partir do dia 21/03 até o dia 12/04, sextas e sábados, às 20 horas, o público tem mais essa oportunidade para entrar em contato e se emocionar com as histórias de Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão. Os ingressos custam R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada, com vendas na plataforma Sympla, e nos dias de espetáculo, na bilheteria do teatro, a partir das 19 horas.

Serviço: Teatro - "VOU TE CONTAR", com Marcelo Praddo

Data: de 21 de março a 12 de abril (sextas e sábados)

Horário: 20 horas

Local: Teatro SESI Rio Vermelho

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia) - ingressos estarão à venda na plataforma Sympla; e nos dias de espetáculo, na bilheteria do teatro, a partir das 19 horas