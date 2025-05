Zuarte Jr lança versão física de "Vestidinho de Vestidão"

Na obra, Zuarte apresenta criações com conteúdos existenciais, espirituais, filosóficos, plásticos, rítmicos e memoriais, pretendendo ser mais um motivo para a expansão da criação literária, lançando perguntas, realçando e engrandecendo minúcias aparentemente desapercebidas no mistério da experiência humana.

O autor propõe um brincar com a palavra, com matéria de palavra, com o ser palavra, em uma tentativa de lançar e projetar instantes, devaneios, utopias e obveidades como possíveis e “des” pretenciosas novidades poéticas, para fundar novos agoras.

Objeto de desejo material de leitores, acostumados com cheiro de papel, tinta e outras evanescências, o livro físico ainda se faz necessário, não apenas simbolicamente, mas por toda a experiência tátil, plástica, relacional, sensual e da memória, que ainda representa e proporciona.

SERVIÇO

O que: Lançamento do Livro de Poemas Vestidinho de Vastidão, de Zuarte Jr.

Quando: 24 de maio

Onde: MAC - Museu de Arte Contemporânea - Graça

Horário: 17 horas