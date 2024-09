1º Congresso de RH no Agro do Oeste Baiano será realizado na próxima sexta

- Foto: Divulgação

No próximo dia 20 de setembro, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Bahia) vai realizar o 1º Congresso de RH no Agro do Oeste Baiano. Com o tema "Semear o Futuro: Investir nas Pessoas e Colher Resultados", o congresso tem ABAPA, IEL Bahia e TV Oeste como co-realizadores.

O encontro acontece das 7h às 18h, no Prédio do AIBA, localizado no Complexo Bahia Farm Show, BA 020/242 no KM 535, no município de Luís Eduardo Magalhães (LEM), e vai reunir líderes e especialistas para apresentar e debater as melhores práticas e tendências na gestão de pessoas no agronegócio. Além de impulsionar o crescimento sustentável da região, o evento busca oferecer um ambiente propício para aprendizado e networking.

"O Congresso representa uma oportunidade ímpar para participantes se atualizarem sobre as últimas tendências em gestão de pessoas. Com uma programação diversificada que inclui palestras, painéis de discussão, oportunidades de networking e exposições interativas, o evento promete enriquecer o conhecimento e a prática dos profissionais do setor", avalia Marco Ferreira, Diretor de Gestão Estratégica da ABRH Bahia, e idealizador do evento.

Na ocasião, ele mediará o Painel “CEO’s + RH = Cultura de Sucesso”, um dos que integram a programação. Entre dinâmicas e apresentações da programação, um dos destaques do congresso será a palestra magna de encerramento "A Ciência do Play - A Maior Motivação Humana", apresentada por Lucas Freire. Psicólogo, CEO da People2People e autor do livro “Playfulness”. Freire trará uma abordagem inovadora sobre a importância da criatividade e do engajamento no ambiente corporativo.

Terezinha Silva, diretora geral do Núcleo Oeste da ABRH Bahia, descreve o 1º Congresso de RH no Agro do Oeste Baiano como um importante marco para o desenvolvimento do setor de relações humanas. “Nossa região é muitíssima promissora e é fundamental discutir as práticas de gestão de pessoas no agro, no campo. Nosso foco com a realização do congresso é criar um ambiente de troca de conhecimento, fomentar inovação e fortalecer as conexões entre os profissionais de RH e os líderes do agronegócio”, acrescenta.

Polo de inovação

Dados recentes reforçam a importância do agronegócio na economia brasileira. Segundo o Cepea/Esalq/USP-CNA, o PIB do setor alcançou R$ 2,45 trilhões no primeiro trimestre de 2024, representando cerca de 21,5% do PIB nacional. Nesse contexto, Ferreira avalia que o papel dos profissionais de Recursos Humanos (RH) no agronegócio tem passado por significativas transformações nos últimos anos.

"Quando começamos o projeto em parceria com a ABAPA, o foco estava em funções estratégicas como planejamento e gestão de talentos. No entanto, a evolução do setor trouxe novas demandas e tendências que estão moldando o perfil desses profissionais. Esse ano, para elevar ainda mais o nível do evento, convidamos duas novas instituições: a ABRH e a TV Oeste. Essa colaboração resultou na criação do 1º Congresso de RH no Agro do Oeste Baiano", conta o diretor de Gestão Estratégica.

O 1º Congresso de RH no Agro reforça o compromisso da ABRH Bahia em fortalecer os núcleos do interior do estado e promover a gestão de pessoas no agronegócio. “Esperamos que o legado deste evento seja uma contribuição para o crescimento sustentável da região, com um foco especial no valor humano dentro das organizações", concluiu Terezinha, que também será Mestre de Conexão do evento. Confira a programação completa:

7h - Abertura Oficial com Terezinha Silva, diretora geral do Núcleo Oeste e Luciana Silva, diretora de Expansão Regional da ABRH Bahia – ambas Mestres de Conexão

9h às 9h40 - Palestra Magna de Abertura "Liderança e Inovação: Semeando do Futuro nas Organizações do Agro", pelo palestrante Cezar Almeida - escritor, economista e especialista em liderança e gestão de pessoas

9h45 às 10h25 - Painel Cultural "CEO's + RH = Cultura de Sucesso", com Daniele Pavanelo, gerente de RH do Grupo Franciosi; Luis Mota, CEO do Grupo Franciosi; e Kellen Betti, gerente de Rh Oilema. Moderado por Marco Ferreira, Diretor de Gestão Estratégica do Núcleo Oeste da ABRH Bahia

10h25 às 11h10 - Palestra Institucional "Como está o nível de Maturidade de Gestão do RH no Oeste Baiano", por Fabíola Matos, sócia-diretora da Artha Gestão & RH

13h30 às 13h55 - Dinâmica da Sabedoria: "CAV - Ciclo de aprendizagem Vivencial", com Vitor Igdal, presidente da ABRH Bahia e Juliana Carvalho, diretora de inovação do Núcleo Oeste da ABRH Bahia

14h às 14h40 - Painel Magno de Abertura "Estratégias, tendências e melhores práticas de inovação para o RH no Agro", com Carol Rocha, RBP (Business Partner RH); Schmidt Agrícola; Jovana Oliveira, coordenadora regional de RH Grupo SLC; e Juliana Carvalho, diretora de Inovação do Núcleo Oeste da ABRH Bahia. Moderado por Vitor Igdal, presidente da ABRH Bahia

14h40 às 15h25 - Palestra "Diversidade como Motor para alta performance: A Chave para Inovação e Crescimento Sustentável nas Organizações", por Gladys Cazumbá, co-diretora de Gestão de Conhecimento da ABRH Bahia

16h às 16h30 - Palestra Inspiracional "A jornada para vencer o Prêmio Ser Humano da ABRH Bahia", por Regilda Neves, gerente de RH da Agrosul

16h30 às 17h - Palestra Técnica "A liderança como fator de sucesso no desempenho dos negócios e na garantia do trabalho seguro e sustentável", por Ayrton Ferreira, consultor do Sesi-Ba

17h às 18h - Palestra Magna de Encerramento " A Ciência do Play: A Maior Motivação Humana", por Lucas Freire - psicólogo, treinador, palestrante, CEO People2People, Criador do PLAYFULNESS®